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Kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmek istiyor

Almanya’nın Oberhausen kentinde yer alan Königpilsener Arena’da dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak olan Suriye asıllı boksör Manuel Charr, kemeri kazanması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediğini söyledi.

Kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğana hediye etmek istiyor

19 Kasım 2017 12:39

Kral klasmanı olarak kabul edilen ağır sıklet boksör kendisinin de bir iltica çocuk olarak Almanya’ya geldiğini belirterek, "Ben mülteci olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Erdoğan’ın Suriyeli mültecilere ne kadar yardımcı olduğunu da çok iyi biliyorum. Bunun için kendisine minnettarım. Kendisi benim gönlümde dünya şampiyonudur. Bu minnettarlığımın bir karşılığı olarak, dünya şampiyonluğunu kazanınca Türkiye’ye uçarak kendisini ziyaret edip, kemerimi hediye etmek istiyorum" dedi.

Alyaz: "Charr, Sinan Şamil Sam’ın öğrencisidir"

Sporcunan basın danışmanlığını yapan Vedat Alyaz, Manuel Charr’ın aynı zamanda rahmetli efsane dövüşçü Sinan Şamil Sam’ın öğrencisi olduğunu vurgulayarak, "Manuel’i çocukluğundan beri tanırım. Türkçe müzik dinler ve zaman zaman da söylerdi. Sinan Şamil Sam’ın basın danışmanlığını yaptığım dönemlerde Manuel ve Bosnalı dünya şampiyonu Marco Huck, Sinan’ın yanında antrenman yapıyorlardı. Manuel Charr’ı izlediğim zaman hep Sinan aklıma geliyor. Çünkü tıpa tıp Sinan Şamil Sam’ın dövüş stilini taklit ediyor. Manuel iki yıl önce karnına yediği kurşunlar dolayısıyla ölümden döndü. Altı ay önce de iki kalçasındaki kaval kemikleri çıkarılarak yerine platin takıldı. Bu kadar kısa sürede boks maçına çıkması tüm profesörleri de şaşkına çevirmiş durumda, tüm bunlara rağmen büyük bir azim göstererek haftaya ikinci kez dünya şampiyonluğu karşılaşmasına çıkacak" şeklinde konuştu. 

 

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