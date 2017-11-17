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Kemerle eşini dövdü, adliyeye elinde kemerle geldi

Adana'da karısını kemerle dövdüğü için gözaltına alınan şahsın adliyeye çıkarılırken elindeki kemer dikkat çekerken, zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kemerle eşini dövdü, adliyeye elinde kemerle geldi

17 Kasım 2017 09:44

Edinilen bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisinden çalışmasını isteyen eşi Aysel B.'yi 3 aylık bebeği kucağındayken 2 saat boyunca kemerle dövdüğü iddiası üzerine soruşturma başlattı. Bağlar Polis Merkezi ekipleri, işsiz olduğu öğrenilen Ömer B'yi (25) gözaltına aldı. Şahıs, 15 Kasım günü adliyeye sevk edildi. Zanlı polisler arasında eli kelepçeli halde adliyeye getirilirken elinde kemer olduğu görüldü. Eşini kemerle döven şahıs, kemerle girdiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek tutuklandı.

Şahsın gözaltında kaldığı sürede intihar etmemesi için varsa ayakkabı bağının ve kemerinin alındığı adliyeye götürülürken de kendisine geri verildiği öğrenildi. Koca adliyeye girişte "Eşimi dövdüm karım değil mi döverim" demişti. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, Kemer

 

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