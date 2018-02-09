Kemik sağlığınızı ihmal etmeyin

Avicenna Marka Sorumlusu Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, insan vücudunun en önemli oluşumlarından kemikler ile ilgili açıklama yaptı. Kemik sağlığını korumasında doğru beslenmek gün geçtikçe daha da önem kazandığını kaydeden Kabakçı, "İlerleyen yaşlarda kemiklerde kalsiyum depolanmadığından ihtiyacı olan gerekli vitamin ve mineralleri vücut, besinlerden sağlamaktadır. Yeterli miktarlarda alınmadığı durumlarda çeşitli rahatsızlıklar görülmektedir" dedi.

Kabakçı, vitamin ve mineralce zengin olan besinler veya takviye edici gıdalar tüketilmesi gerektiğini belirterek kullanılması gereken vitaminleri şöyle sıraladı;

"Kalsiyum, osteoporoz tanısı konmuş kişilerin daha yüksek miktarlarda kullanılması önerilir. 19-50 yaş arası günde 1000 mg, 50 yaş üstü günde 1500 mg önerilir. Elementel kalsiyum yemeklerle birlikte alınmalıdır ve bir defada 500 mg’dan fazla alınmamalıdır. Kalsiyum takviyesinin, D vitamini ve magnezyum takviyeleri ile birlikte alınması önerilir. Kalsiyum ile demir içeren gıdaların tüketimi arasında en az 2 saat ara olmalıdır. Kalsiyum demirin emilimi azaltmaktadır. Yemeklerle birlikte çay tüketilmesi de doğru bulunmamaktadır. Çayda bulunan tanen bileşikleri kalsiyumun emilimi azaltmaktadır.

D vitamini, osteoporozun önlenmesi ve tedavisinde yararlanılır. D2 tipinden ziyade D3 vitamini günde 700-800 IU alınması önerilir. Ayrıca D vitamini, kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilimini arttırır.

K vitamini, kemik proteini olan osteokalsinin üretimi için gerekli olan vitamindir. Kanın pıhtılaşma mekanizmasında düzenleyici görev alır.

Magnezyum, kemik, sinir dokusu, kasların çalışması ve kalp atımının düzenlemesinde görev alır. Yorgunluğun ve bitkinliğin azaltılmasına yardımcı olur. 100’e yakın enzimi aktive eder.

Çinko, bağışıklık sisteminde destek olan ve 100’den fazla enzimin temel mineralidir. Cildin ve kasların erken yaşlanmasını önlemede yardımcıdır. Göz sağlığının korunmasında da destekleyicidir. Yaraların iyileşmesi için gereklidir".

