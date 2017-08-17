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Kemoterapi alan hastalara güneş uyarısı

Erişkin Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, güneşli yaz günlerinde özellikle kemoterapi alan hastaların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Kemoterapi alan hastalara güneş uyarısı

17 Ağustos 2017 13:04

Kemoterapi alan hastalara güneş uyarısında bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Erişkin Hematoloji Kliniğinden Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, “Günümüzde ortalama yaşam süresinin artması, lösemi, lenfoma ve miyelom hastalığının da dahil olduğu tüm kanser türlerinin teşhis ve tedavisindeki gelişmeler ile çok sayıda kişi damardan veya ağız yolu ile kemoterapi (kanser tedavisinde kullanılan ilaç) almaktadır. Güneşin gülen yüzünü gördüğümüz bu güzel yaz günlerinde özellikle kemoterapi alan hastalar dikkatli olmalıdır. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar cildin güneş ışınlarına olan hassasiyetini artırabilmektedir. Bu öneriler tüm herkes için geçerli olmakla birlikte cildi güneş ışınlarına hassas kişiler ve kemoterapi tedavisi alanlar güneşin zararlı etkilerine karşı korunma tedbirlerini alarak yazın tadını çıkarmalıdır” dedi.

Güneş ışınlarının zararlarına değinen Dr. Özlem Şahin Balçık, “Özellikle güneş ışınlarının direkt geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması, hem UVA hem de UVB ışınlarını süzen yüksek koruma faktörlü güneş koruyucu losyon ve kremler kullanılması, şapka ve güneş gözlüğü kullanımı güneşin zararlı etkilerine karşı alınabilecek önlemler arasında yer almaktadır” diye konuştu. 

Etiketler: güneş, kemoterapi


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