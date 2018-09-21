Kemoterapi merkezinde 'sanal gökyüzü'

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje ile Türkiye genelinde kemoterapi merkezlerinde kanser hastalarının moral ve motivasyonlarının arttırılması için pilotların çekmiş olduğu fotoğraflar ile çalışma başlatıldı. Projenin ilk uygulaması ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Doğuş Çay Hacere Karakan Onkoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'deki kemoterapi merkezinde yapılan bu çalışmanın Türkiye'de ilk olacağını söyledi. Bunun da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde olmasının anlamlı olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Kemoterapi süreci uzun bir süreç gerektiriyor. Kemoterapi gören hastaların tedavi süreçlerinde psikolojik ve fiziksel değişiklikler oluyor. Bu ortama girdiklerinde hastane ortamı değil de daha rahat bir ortamda tedavi görmelerini amaçladık" dedi.

2017 yılında 7 milyon vatandaşın kanser taraması yapıldı

Kanser taramaları hakkında bilgi veren Türkyılmaz, "Sağlık Bakanlığı olarak meme kanserinde 40-69 yaş bayanlarımızı iki yılda bir mamografi çekimi ile, servisk kanserinde 30-65 yaş arası kadınlarımızı beş yılda bir, HPV, DNA ve Smear testi ile 50-70 yaşta ise hem bayan hem erkeklerimizi kolorektal kanser yönünden ücretsiz taramalar yapmaktayız. 81 ilimizde 202 KETEM merkezi ile mobil tarama ve pembe tırlarımız ile ücretsiz olarak tarama yapmaktayız. 2017 yılı içerisinde 7 milyon vatandaşımızın ücretsiz taramasını yaptık ve yüzlerce erken vakalar yakaladık. Hem maliyet etkinliği açısından hem hastalarımızın erken yakalandığını morbidite ve mortalitesi açısından iyi sonuçlar elde ettik. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı ketem ve aile sağlığı merkezilerine davet ediyoruz" dedi.

Türk Radyosyon Onkolojisi Derneği Başkanı Dr. Esra Kaytan Sağlam ise, Karadeniz Bölgesi'nden kanser hastalarının İstanbul ve Ankara'ya çok fazla geldiğini belirterek, "Buradaki merkezlerinden bir kapasitesi var. Bu kadar güzel bir merkeze kavuşmuş olması burayı tercih edecek olan hasta sayısını da arttıracaktır" diye konuştu.

Program, projeye destek veren kişilere plaket verilmesi ile son buldu.

Hasan Fehmi Demir

