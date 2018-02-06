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Kenan Doğulu Uludağ'da gençlere unutulmaz bir konser verdi

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da düzenlenen Winterfest 2018 etkinliği kapsamında konser veren Kenan Doğulu, yüzlerce üniversiteli gence, unutulmaz bir gece yaşattı.

Kenan Doğulu Uludağda gençlere unutulmaz bir konser verdi

06 Şubat 2018 10:40

Uludağ'daki Winterfest 2018 etkinlikleri dün gece de Kenan Doğulu konseri ile devam etti. Kenan Doğulu, kardeşi DJ Ozan Doğulu’nun da katıldığı konserde, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Albüm şarkılarını seslendiren Kenan Doğulu konsere gelen yüzlerce üniversiteli genç hayranlarından büyük ilgi gördü.
Gece geç saatlerde başlayan konserde hayranları, Doğulu'nun şarkılarına eşlik etti. Kenan Doğulu dansları ve sahne şovu ile de büyük alkış aldı. Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan Doğulu, sabahın ilk ışıklarına kadar hayranlarını coşturdu. 

Serkan Akkuş
 

 

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