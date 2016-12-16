Kimi kaynaklarda Alaşehir kimilerinde ise Kula'da doğduğu belirtilen 12 darbesinin mimarı Türkiye Cumhuriyetinin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ismi, Kula'da bir mahalleye, okullara, çok sayıda cadde ve sokağa verilmiş, doğduğu ev de 1985 yılında Kenan Evren Müzesi'ne dönüştürülmüştü. Kula Belediye Meclisi tarafından alınan kararla Kenan Evren Mahallesinin ismi ilçeden resmen silinmiş oldu.

Kula Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz Eylül ayı olağan toplantısında Kenan Evren isminin Kula Belediyesi’nin yetkisi içerisinde bulunan tüm cadde, sokak ve ismi bulunan mahalleden kaldırılmasına yönelik imar komisyonu kararı Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tarafından Meclis’e sunularak oy birliğiyle kabul edilmişti. Manisa Valiliği’nin karara verdiği olur ile Kenan Evren Mahallesi’nin ismi Bey Mahallesi olarak resmen değişti. Kula Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısında alınan karar, Kulalı vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken darbe yıllarını unutmak isteyenler tarafından da oldukça isabetli bulundu.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik kimliğinin hiçbir darbenin ve darbe teşebbüsünün parçalayamayacağını söyleyerek, “Darbe izlerini Kula’da imkanlarımız doğrultusunda silmeye çalışıyoruz. Kardeşi kardeşe kırdırarak vatanı bölmeyi hedefleyen darbelerde millet olarak ağır bedeller ödedik. Kenan Evren ismini Kula’dan silinmesi için ilk teklif bizden önceki dönemde meclise sunuluyor, fakat dönemin Belediye Başkanı Kenan Evren yaşarken ismini değiştirmek ayıp olur diye teklifi reddediyor. Unutmayın, geçmişten bugüne zulmü alkışlayan, zalimleri sevenler hep kaybetti ve kaybedecek. Ne mutlu ki Kenan Evren Mahallesinin adını değiştirmekte bize nasip oldu. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.