Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kenan Evren’in ismi doğduğu şehirden de silindi

Kenan Evren’in ismi doğduğu şehirden de silindi

12 Eylül darbesinin mimarı ve Türkiye Cumhuriyetinin 7. Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren’in ismi kimi kaynaklarda doğduğu şehir olarak gösterilen Manisa’nın Kula ilçesinden resmen silindi. Kula’da Kenan Evren Mahallesinin adı Kula Belediye Meclisi'nin aldığı kararın ardından Manisa Valiliği’nin oluruyla Bey Mahallesi olarak değiştirildi.

Kenan Evrenin ismi doğduğu şehirden de silindi

16 Aralık 2016 18:18

Kimi kaynaklarda Alaşehir kimilerinde ise Kula'da doğduğu belirtilen 12 darbesinin mimarı Türkiye Cumhuriyetinin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ismi, Kula'da bir mahalleye, okullara, çok sayıda cadde ve sokağa verilmiş, doğduğu ev de 1985 yılında Kenan Evren Müzesi'ne dönüştürülmüştü. Kula Belediye Meclisi tarafından alınan kararla Kenan Evren Mahallesinin ismi ilçeden resmen silinmiş oldu.

Kula Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz Eylül ayı olağan toplantısında Kenan Evren isminin Kula Belediyesi’nin yetkisi içerisinde bulunan tüm cadde, sokak ve ismi bulunan mahalleden kaldırılmasına yönelik imar komisyonu kararı Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tarafından Meclis’e sunularak oy birliğiyle kabul edilmişti. Manisa Valiliği’nin karara verdiği olur ile Kenan Evren Mahallesi’nin ismi Bey Mahallesi olarak resmen değişti. Kula Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısında alınan karar, Kulalı vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken darbe yıllarını unutmak isteyenler tarafından da oldukça isabetli bulundu.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik kimliğinin hiçbir darbenin ve darbe teşebbüsünün parçalayamayacağını söyleyerek, “Darbe izlerini Kula’da imkanlarımız doğrultusunda silmeye çalışıyoruz. Kardeşi kardeşe kırdırarak vatanı bölmeyi hedefleyen darbelerde millet olarak ağır bedeller ödedik. Kenan Evren ismini Kula’dan silinmesi için ilk teklif bizden önceki dönemde meclise sunuluyor, fakat dönemin Belediye Başkanı Kenan Evren yaşarken ismini değiştirmek ayıp olur diye teklifi reddediyor. Unutmayın, geçmişten bugüne zulmü alkışlayan, zalimleri sevenler hep kaybetti ve kaybedecek. Ne mutlu ki Kenan Evren Mahallesinin adını değiştirmekte bize nasip oldu. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. 

Etiketler: ismi doğduğu şehirden de silindi, Kenan Evren, kula ilçesi, manisa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç