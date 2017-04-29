Kenan İmirzalıoğlu 1 koydu 5 aldı

İmirzalıoğlu, 2 yıl önce ünlülerin uğrak yeri olan Marmaris Selimiye’de 1 milyon 700 bin liraya bina satın aldı. Tadilat için de yaklaşık 500 bin lira harcayan Kenan İmirzalıoğlu’nun binayı 6 ay önce 5.5 milyon liraya İstanbullu bir iş adamına sattığı ve sık sık geldiği köye artık uğramadığı ortaya çıktı.

İddiaya göre, geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda, magazin basınında “Kenan İmirzalıoğlu,nun Selimiye’de dana kestirdiği ve köylülere dağıttığı haberi yayınlanmış mahalle sakinleride bu haberi yalanlayarak ünlü oyuncuya sosyal medyadan tepki göstermişti. Bunun üzerine İmirzalıoğlu’nunda araziyi sattığı öne sürüldü.

Vural Efecik