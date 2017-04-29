Diğer
Kategoriler

Kenan İmirzalıoğlu 1 koydu 5 aldı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun, Marmaris Selimiye’de 2 yıl önce satın aldığı evi, sattığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu 1 Milyon 700 bin liraya satın aldığı araziyi bir iş adamına 5 milyon 500 bin liraya sattığı öğrenildi.

Kenan İmirzalıoğlu 1 koydu 5 aldı

29 Nisan 2017 15:03
Kenan İmirzalıoğlu 1 koydu 5 aldı - Tıkla İzle

İmirzalıoğlu, 2 yıl önce ünlülerin uğrak yeri olan Marmaris Selimiye’de 1 milyon 700 bin liraya bina satın aldı. Tadilat için de yaklaşık 500 bin lira harcayan Kenan İmirzalıoğlu’nun binayı 6 ay önce 5.5 milyon liraya İstanbullu bir iş adamına sattığı ve sık sık geldiği köye artık uğramadığı ortaya çıktı.

İddiaya göre, geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda, magazin basınında “Kenan İmirzalıoğlu,nun Selimiye’de dana kestirdiği ve köylülere dağıttığı haberi yayınlanmış mahalle sakinleride bu haberi yalanlayarak ünlü oyuncuya sosyal medyadan tepki göstermişti. Bunun üzerine İmirzalıoğlu’nunda araziyi sattığı öne sürüldü.

Vural Efecik

Etiketler: kenan imirzalioğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!