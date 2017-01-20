Oyunculuktaki başarılı performansıyla hayranlarını mest eden Kenan İmirzalıoğlu, yardıma muhtaç insanlara verdiği destekle de herkese örnek oluyor. Daha önce cihangir'deki bir ilkokula kütüphane yaptırarak eğitime destek veren başarılı oyuncu, geçen yıl Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü.

KURBAN BAYRAMI'NDA YÜZLERİ GÜLDÜRMÜŞTÜ

Daha önce Cihangir'deki bir ilkokula kütüphane yaptırarak eğitime destek veren başarılı oyuncu, geçen yıl Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü.