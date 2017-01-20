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Kenan İmirzalıoğlu'ndan alkışlanacak hareket

Eğitim ve ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu, bir kez daha alkışlanacak bir harekete imza attı.

Kenan İmirzalıoğlundan alkışlanacak hareket

20 Ocak 2017 11:44

Oyunculuktaki başarılı performansıyla hayranlarını mest eden Kenan İmirzalıoğlu, yardıma muhtaç insanlara verdiği destekle de herkese örnek oluyor. Daha önce cihangir'deki bir ilkokula kütüphane yaptırarak eğitime destek veren başarılı oyuncu, geçen yıl Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü. 

KURBAN BAYRAMI'NDA YÜZLERİ GÜLDÜRMÜŞTÜ

Daha önce Cihangir'deki bir ilkokula kütüphane yaptırarak eğitime destek veren başarılı oyuncu, geçen yıl Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü.

Etiketler: kenan imirzalioğlu


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