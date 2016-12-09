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Kenan Işık'ın durumu ciddi

Gittiği bir spor salonunda ayağının kayması sonucu kafasına aldığı darbeyle yoğun bakıma alınan ve 992 gündür bitkisel hayatta olan Kenan Işık'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Kenan Işıkın durumu ciddi

09 Aralık 2016 09:22

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık'ın, 2014'ün Mart ayında, İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarparak girdiği komada yaşam mücadelesi 992 gündür sürüyor.

İki sene önce 21 Mart'ta gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşen ve kafasına aldığı darbe sonrasında komaya giren Kenan Işık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

 Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık'ın tedavisi şu an evinde devam ediyor.

KENAN IŞIK KİMDİR ?

1947 yılında Yeşilyurt, Malatya'da doğdu. Devlet Demiryollarından emekli bir memur çocuğu. Ailesinde sanatla uğraşan kimse olmamasına rağmen ilkokulda müsamerelerden başlayarak hep tiyatro ile ilgili oldu. Kenan Işık orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur.

Onlarca oyun yazıp, sahneye koymuştur. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu.

Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 21 Mart 2014 günü Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Tedavisine halen devam edilmektedir.
 

Etiketler: Kenan Işık


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