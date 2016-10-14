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Kenan Sofuoğlu beşinci dünya şampiyonluğu içi piste çıkıyor

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu Dünya Süpersports Şampiyonası’nda sezonun 11. yarışına pazar günü İspanya’nın Jerez kentinde çıkacak.

Kenan Sofuoğlu beşinci dünya şampiyonluğu içi piste çıkıyor

14 Ekim 2016 17:20

Bu sezon 10 yarışta beş kez birinci olan Kenan Sofuoğlu, 171 puanla pilotlar sıralamasında zirvede bulunuyor. Kenan Sofuoğlu’nun en yakın takipçisi Randy Krummacher 129 puanla ikinci sırada yer alırken, Fransız Jules Cluzel ise 116 puanla üçüncü sırada bulunuyor. 

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Kenan Sofuoğlu, 2007, 2010, 2012 ve 2015 yıllarında Dünya Supersport Şampiyonası’nda zirveye çıkarak kırılması güç bir rekorun da sahibi oldu.

Bu sezon beş kez kazandı

Bu sezon beş birinciliği bulunan Sofuoğlu, Avustralya’daki ilk yarışta şanssız şekilde lastiği patladığı için yarış dışı kalırken Tayland’da ikinci sırayı elde etti. İspanya’da zafere ulaşan Kenan Sofuoğlu, Hollanda’da üçüncü oldu. İtalya’da damalı bayrağı ilk sırada gören Kenan Sofuoğlu, Malezya’da ise altıncı sırada yer almıştı. Milli sporcu son üç yarış olan İngiltere, İtalya ve Almanya’da birinci olmuştu.

Toprak son yarış öncesi iddialı

Superstock 1000’de bu yıl ilk kez yarışan Toprak Razgatlıoğlu sezona şanssız başlamasına rağmen, Fransa’da ikinciliği elde etmeyi başardı. Superstock 1000’de kariyerinin en iyi derecesine ulaşan genç pilot, bu sezonki son yarışına 16 Ekim’de Jerez’de çıkacak. Formunu yükselten Razgatlıoğlu, Fransa’da olduğu gibi İspanya’da da podyumu hedefliyor. 

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