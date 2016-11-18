Dünya Supersport Şampiyonası sezonunun Katar’daki son yarışında ikinci olarak tatile giren Kenan Sofuoğlu, Kocaeli’de özel bir hastanenin açılışına katıldı. Sofuoğlu, açılış programında İzmitli vatandaşlarla bir araya gelerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Açılış programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kenan Sofuoğlu, “İşin doğrusu şu an tatil yapıyorum. Önümde 1.5 aylık bir tatil dönemi var. Bu boşlukta ailemle birlikte umreye gitmeyi düşünüyoruz. Umre ziyaretinin ardından çalışmalara başlayacağım. Ocak ayında İspanya’da tesislerde, şubat ayında da Avusturya’da düzenlenen sezonun ilk yarışı ile sezona başlayacağız. Ben de yarışlar öncesinde sevdiğim kişilerin açılış törenine katılmaya çalışıyorum ve ailemle bol bol vakit geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgiler veren Sofuoğlu, “Önümüzdeki sezon tabi ki her sezonun başlangıcı gibi zor geçecek. Ama biz çalışmaya devam edeceğiz, elimizden geleni yapacağız ve nasibimizde ne varsa yarışlarda onu alıp geleceğiz” diye konuştu.

’Bir gazetecinin yeni sezona aynı motosikletlerle mi çıkacaksınız’ sorusuna ise Sofuoğlu, “2016-2017 arasındaki motosikletlerde hiçbir değişiklik yok. Aynı motosikletle devam edeceğiz. Ama rakip markalarda bazı değişiklikler var. O da işimizi zorlaştıracak ama biz çalışacağız ve elimizden geleni yapacağız" şeklinde cevap verdi.