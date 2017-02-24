Bu zorlu başlangıca rağmen tüm konsantrasyonu ile Nisan ayındaki İspanya yarışı hazırlıklarına devam eden Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, altıncı şampiyonluğu yolunda www.kenanlatamgaz.com adresinden Türk halkının desteklerini bekliyor. Takipçileri, yazdıkları mesajlarla Sofuoğlu’nu yalnız bırakmazken, en başarılı destek mesajını yazanlar arasından 8 kişi, Sofuoğlu’nu Avrupa’daki dört yarışından birinde izleme şansı yakalayacak. Katılımcılar ayrıca sürpriz hediyeler de kazanacak.

Kariyerinin 15. sezonuna giren Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, bugüne kadar beş Dünya Şampiyonluğu elde ederek kategorisinin yaşayan efsaneleri arasına girmeyi başarmıştı. Sofuoğlu’na destek vermek amacıyla, #KenanlaTamGaz etiketiyle sosyal medyada mesajlarını paylaşan kişiler arasından seçilecek sekiz kişi, Kenan Sofuoğlu’nu canlı izleyecek. Kenan Sofuoğlu’nun da içinde bulunduğu jürinin seçeceği en başarılı destek mesajına imza atan sekiz kişi, Kenan Sofuoğlu’nu Avrupa’daki dört yarışından birinde tribünde yer alacak.