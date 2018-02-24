Kenan Sofuoğlu feci şekilde kaza yaptı

Avustralya’da Dünya Supersport Şampiyonası için bulunan motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, sevenlerini korkuttu. Antrenman turları için piste çıkan deneyimli sporcunun 257 km hızla kaza geçirdiği öğrenildi. Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün 257 km hızla yaptığımız kazaya rağmen yarınki yarışa çıkıyoruz inşallah" ifadelerini kullandı.

Başarılı motosikletçinin geçirdiği kaza sonrası sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda sol kolundan ağır bir biçimde yara aldığı görülürken, sağ ayağından da yaralandığı ileri sürüldü.

Pirelli yarış direktörü Giorgio Barbier ise Kenan Sofuoğlu’nun geçirdiği kazanın tekerlekten kabarcıkların atması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Bora Akyol



