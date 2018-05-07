Kenan Sofuoğlu kariyerini noktalıyor

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu kariyerini noktalama kararını aldı. Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12-13 Mayıs'ta İtalya'da jübile yaparak yarış hayatına nokta koyacağını belirtti. 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yıllarında şampiyonluklar elde eden başarılı sporcunun yaptığı açıklama şöyle:

"Bu hafta sonu İtalya'da 'JÜBİLE' yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü ülkemizi Dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik, Şanlı Bayrağımızı onlara teslim ediyorum. 20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim Dünya şampiyonalarında yarışabilmekti. Şükürler olsun ki Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım.Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya'da jübile yapacağız!"



