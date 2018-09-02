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Kenan Sofuoğlu, Motokros Şampiyonası'nda

Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da gerçekleştirilirken eski milli motosikletçi ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'da izleyiciler arasında yerini aldı.

Kenan Sofuoğlu, Motokros Şampiyonasında

02 Eylül 2018 13:00

Afyonkarahisar Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası 3 gün sürdü. Dün yapılan sıralama turlarından sonra bugün ise yarışlar gerçekleştirilecek. Bugün yapılacak final müsabakalarını izlemek üzere Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Sakaraya Millettvekili Kenan Sofuoğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Yunus Bekir Üçel ve izleyiciler katıldı. Yarışları çok sayıda izleyicinin takip ediyor.

Ali Bayar
 

 

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