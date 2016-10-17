Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 11. ayağını kazanan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. 5. kez dünya şampiyonu olan Sofuoğlu bugün akşam saatlerinde ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na gelen Kenan Sofuoğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli sporcu, havalimanında yaptığı açıklamada, güzel bir sezon geçirdiğini ve şampiyon olduklarını belirterek, "İşin doğrusu iki hafta önce Fransa'da bu şampiyonluğa ulaşmak istiyorduk, çok sayıda Türk'ün önünde istiyorduk. Sağ olsunlar İspanya'da da bizi yalnız bırakmadılar. Yarışı ilk 8'de bitirmek benim için yeterli olacaktı ama yarış istediğimden daha iyi gitti. Hamd olsun hem birincilik hem de şampiyonluk aldık. Kolay bir sezon geçirmedik, Dünya Şampiyonası'nda yarış kazanmak kolaydır ama bir sezonu atlatıp hem zorlu şartlarda teknik problemlerle savaşıp, sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak kolay şey değildir. Rabbim bu sezon bize 5. şampiyonluğu nasip etti. Bir yarışım daha var Katar'da bu yarışı da yapıp güzel şekilde kapatmak istiyoruz. Sezon boyunca yanımda duran federasyonum, bakanlığım, Kawasaki takımı, özellikle İtalyan Puccetti takımına da teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsinin emeği ve ailemin desteğiyle iyi bir sezon geçirdim. Bir yarışım kaldı, onu da yapıp inşallah dinleyeceğiz" dedi.

Kaan Ülker

İSTANBUL