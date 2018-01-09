Kenan Sofuoğlu: 'Sakatlığım hemen hemen geçti'

Afyonkarahisar’da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası’nın basın toplantısı sonrasında Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Sofuoğlu, "Bu organizasyonun ne kadar zor olduğunu en iyi bilen kişilerdenim. Yıllarımı bu spora verdim. Dünya şampiyonlarında ne zorluklara karşılaşıldığını çok iyi biliyorum. Burada gerçekten en büyük emek federasyon çalışanlarınındır. En büyük emek ise Afyon Belediye Başkanı ve valiliğinden geldi. Çünkü kolay bir organizasyon değil. Maliyeti yüksek bir iş. Burada gördüklerimle anladım ki; Türkiye’de artık motor sporları tanınır hale gelmiş. Bu organizasyon gerçekleşirse, hayalimiz gerçek olacak. Türkiye’de en büyük sıkıntılardan biri insanların otomobil ve motosikletiyle çıkacağı parkurlar yok. Bu nedenden dolayı birçok insanımız hayatını kaybediyor. Düzce’de parkur yapmaya çalışıyoruz ve çok zorlanıyoruz. Afyon’daki proje Türkiye’nin ihtiyacı olan bir proje. Her şehrin ihtiyacı olan bir proje. Düzce’yi örnek yaptık” diye konuştu.

“Nisan ayında otomobil sürülebilir hale getireceğiz”

Düzce’deki pisti yaparken çok zorlandıklarını belirten Sofuoğlu, “Düzce Belediyesi ve valisi destek oluyor ama pist yapmak kolay değil. Arazinin altyapısında aylarca çalıştık. Önümüzdeki senenin Nisan ayında otomobil sürülebilir hale getireceğiz. Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan destek gelmedi. Sadece kendi imkanlarımızla burayı yapmaya çalışıyoruz. Maddi gücümüz olsaydı şu ana kadar çoktan biterdi. İnşallah Nisan ayı gibi asfaltı dökeriz. Bu aksamaların en büyük nedeni maddi imkansızlıklar. İnşallah bitireceğiz” şeklinde konuştu.

“Sakatlığının hemen hemen geçti”

Sakatlığının da neredeyse geçtiğini dile getiren başarılı sporcu, “Ocak ayında motor kullanmaya başlayacaktım. Önümüzdeki hafta motora geri döneceğim. Ocak ayının sonunda da ilk önce Portekiz sonra da İspanya’da test yapacağız. Şubat ayının son haftası da Dünya Şampiyonası başlıyor. Ardından dünya turu var. Avusturalya ve oradan Tayland gidilecek, sonra Avrupa’ya gidilecek. 2017’de kaybettiğim şampiyonluğu almaya çalışacağım. Formumdayım, her şey yolunda. Tekrar dönmedim ama hissiyatım, motivasyon bir şampiyonluk getirecektir” ifadelerini kullandı.

“2018 yılında dünya şampiyonu olursam, noktalamayı düşünüyorum”

Yetiştirdiği 3 sporcunun çok iyi seviyede olduğunun altını çizen Kenan Sofuoğlu, “Toprak ve ikiz kardeşler çok iyiler. Onlarla beraber Sakarya’da bir kamp yapmayı planlıyoruz. Bu kampta benim de kendi açımdan hazırlanmam için çok önemli bir fırsat olacak. Bu kampta hem onları eğiteceğim hem kendim kondisyon olarak hazır hale geleceğim. Çünkü ben de sakatlık yaşadım ve motor süremiyorum. Kendi başınıza antrenman yapmak yerine biriyle yapmak güzeldir. Çocuklar benimle antrenman yapacak seviyedeler. Hatta beni geçtikleri anlar da oluyor. İnşallah iki yıl içinde Türk bayrağını onlar devir alıp, bu spora devam edecekler. Ben de zaten 2018 yılında dünya şampiyonu olursam, noktalamayı düşünüyorum. Sporcularla ilgileneceğim” diyerek sözlerini noktaladı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol