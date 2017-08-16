Diğer
Kategoriler

Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu kritik virajda

Dünya Supersport Şampiyonası’nın son dört ayağından zaferle ayrılan Kenan Sofuoğlu, bu hafta sonu şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olan Almanya yarışında boy gösterecek.

Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu kritik virajda

16 Ağustos 2017 15:36

 Bir kez daha podyumun ilk sırasına çıkarak lider Mahias’ı geçmek isteyen Sofuoğlu, 2006, 2012 ve 2016 yıllarında Almanya’da birinci olmuştu. Gelecek sene Superbike’da yarışacağını açıklayan Toprak Razgatlıoğlu da Lausitzring’de birincilik kovalayacak ve Kenan Sofuoğlu gibi genel klasmanda zirveye ulaşmaya çalışacak.

Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nın 2017 sezonunda da zaferden zafere koşuyor. Son 4 yarışı zorlanmadan kazanan Kenan Sofuoğlu, bu kez Almanya’da ter dökecek. Lausitzring Pisti’nde kalitesini bir kez daha ispatlamaya çalışacak olan Kenan Sofuoğlu, 5 puan olan farkı eritmek istiyor.

Rimini, Britanya, Hollanda ve Misano’da üst üste yarışlar kazanan milli pilot, daha önce Almanya’daki yarışlarda iyi mücadeleler sergilemişti. Kenan, 11 yıl önce 2006’da ilk zaferini elde etmiş, 2012 ve 2016 yılında da birinci olarak kalitesini ispatlamıştı.

Sezonun bitmesine dört yarış kala şampiyonluk şansını artırmak isteyen Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, kariyerinde 121 Supersport yarışına çıktı. Bu yarışlarda 42 birinciliği bulunan milli pilot, 82 kez de podyumda yer aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası’nın genel klasmanında Lucas Mahias, sezon başından beri sürdürdüğü liderliğini devam ettiriyor. Ancak yüksek formuyla Sofuoğlu, Mahias’a yaklaşmış durumda. Milli pilot, 105 puanlı rakibini 100 puanla takip ediyor. Üçüncü sırada ise Sheridan Morais yer alıyor.

Toprak Razgatlıoğlu liderlik için motor çalıştıracak

Toprak Razgatlıoğlu da Kenan Sofuoğlu gibi başarıdan başarıya koşuyor. Bu sezon ilk kez yer aldığı SuperStock1000 kategorisinde yükselen bir grafik çizen ve 89 puanı bulunan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, Amerika’da da gülerek 90 puanla lider olan Rinaldi’yi geçmek istiyor.

Gelecek sezondan itibaren Superbike'da yarışacak

Toprak Razgatlıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hayalleri doğrultusunda gelecek sezon Superbike’da yarışacağını belirtmişti. Röportajlarında da sık sık MotoGP’ye giden yolun Superbike’dan geçtiğini belirten genç sporcu, kariyerinde çıktığı 19 yarışta 8 birincilik elde etti. 

Etiketler: kenan sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç