Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu kritik virajda

Bir kez daha podyumun ilk sırasına çıkarak lider Mahias’ı geçmek isteyen Sofuoğlu, 2006, 2012 ve 2016 yıllarında Almanya’da birinci olmuştu. Gelecek sene Superbike’da yarışacağını açıklayan Toprak Razgatlıoğlu da Lausitzring’de birincilik kovalayacak ve Kenan Sofuoğlu gibi genel klasmanda zirveye ulaşmaya çalışacak.

Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nın 2017 sezonunda da zaferden zafere koşuyor. Son 4 yarışı zorlanmadan kazanan Kenan Sofuoğlu, bu kez Almanya’da ter dökecek. Lausitzring Pisti’nde kalitesini bir kez daha ispatlamaya çalışacak olan Kenan Sofuoğlu, 5 puan olan farkı eritmek istiyor.

Rimini, Britanya, Hollanda ve Misano’da üst üste yarışlar kazanan milli pilot, daha önce Almanya’daki yarışlarda iyi mücadeleler sergilemişti. Kenan, 11 yıl önce 2006’da ilk zaferini elde etmiş, 2012 ve 2016 yılında da birinci olarak kalitesini ispatlamıştı.

Sezonun bitmesine dört yarış kala şampiyonluk şansını artırmak isteyen Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, kariyerinde 121 Supersport yarışına çıktı. Bu yarışlarda 42 birinciliği bulunan milli pilot, 82 kez de podyumda yer aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası’nın genel klasmanında Lucas Mahias, sezon başından beri sürdürdüğü liderliğini devam ettiriyor. Ancak yüksek formuyla Sofuoğlu, Mahias’a yaklaşmış durumda. Milli pilot, 105 puanlı rakibini 100 puanla takip ediyor. Üçüncü sırada ise Sheridan Morais yer alıyor.

Toprak Razgatlıoğlu liderlik için motor çalıştıracak

Toprak Razgatlıoğlu da Kenan Sofuoğlu gibi başarıdan başarıya koşuyor. Bu sezon ilk kez yer aldığı SuperStock1000 kategorisinde yükselen bir grafik çizen ve 89 puanı bulunan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, Amerika’da da gülerek 90 puanla lider olan Rinaldi’yi geçmek istiyor.

Gelecek sezondan itibaren Superbike'da yarışacak

Toprak Razgatlıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hayalleri doğrultusunda gelecek sezon Superbike’da yarışacağını belirtmişti. Röportajlarında da sık sık MotoGP’ye giden yolun Superbike’dan geçtiğini belirten genç sporcu, kariyerinde çıktığı 19 yarışta 8 birincilik elde etti.