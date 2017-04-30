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Kenan Sofuoğlu zirveye geri döndü

Hollanda’da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası Assen yarışında Kenan Sofuoğlu birinci olmayı başardı. Bu sonuçla beş kez dünya şampiyonu olan Kenan, şanssız başladığı sezonda zirveye dönüş yaptı.

Kenan Sofuoğlu zirveye geri döndü

30 Nisan 2017 13:45

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışını ilk sırada tamamladı. Yarışa pist rekoru kırarak super pole pozisyonunda başlayan Kenan Sofuoğlu, baştan sona üstün götürdüğü yarışta rakiplerine şans tanımadı ve damalı bayrağı birinci sırada gördü. Kawasaki Pucetti takımı sürücüsü Sofuoğlu’nun zaferi, ona kariyerinin 40’ıncı birinciliğini de getirdi.

Bu sonuçla 25 puanın sahibi olan Kenan Sofuoğlu, bu sezonki ilk puanlarını almayı başardı. 2.611 saniye farkla bitirdiği yarış Sofuoğlu’nun kariyerindeki 40. zafer oldu. Sofuoğlu’nun ardından Lucas Mahias ikinci olurken, Jules Cluzel de üçüncülüğü elde etti.

Dünya Supersport Şampiyonası’nda dört yarış geride kalırken, Sofuoğlu bu sezonki ilk zaferini kazandı. Avustralya ve Tayland’da sakatlığı nedeniyle yarışamayan Sofuoğlu, İspanya’da ise Jules Cluzel’in önünde düşmesi nedeniyle yarış dışı kalmıştı. 

Etiketler: kenan sofuoğlu, Supersport Şampiyonası


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