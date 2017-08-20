Kenan Sofuoğlu, zirveye iyice yakınlaştı

Milli sporcu Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nın 2017 sezonunda da zaferden zafere koşuyor. Son 4 yarışı zorlanmadan kazanan Kenan Sofuoğlu, Almanya’da da ikinci oldu. Lausitzring Pisti’nde kalitesini bir kez daha ispatlayan ve 3 tur kala Caricasulo’ya yaptığı atakla alkış toplayan Kenan Sofuoğlu, sadece podyumun ikinci sırasına yerleşmedi, genel klasmanda da avantajı kaptı.

Almanya yarışı öncesinde Fransız LucasMahias’in 105, Kenan Sofuoğlu’nun ise 100 puanı bulunuyordu. Mahias, üçüncü, Kenan da ikinci olunca aradaki puan farkı 1’e kadar indi. Son beş yarışında tam anlamıyla şov yapan milli pilot, böylece Eylül ve Kasım ayları arasında yapılacak Portekiz, Fransa, İspanya ve Katar ayakları öncesinde umut verdi.

Kenan Sofuoğlu, daha önce Almanya’daki yarışlarda iyi mücadeleler sergilemişti. Kenan, 11 yıl önce 2006’da ilk zaferini elde etmiş, 2012 ve 2016 yılında da birinci olarak kalitesini ispatlamıştı.

Sezonun bitmesine dört yarış kala şampiyonluk olmak isteyen tecrübeli sporcu, kariyerindeki 122. Supersport yarışına çıktı. Bu yarışlarda 42 birinciliği bulunan milli pilot, 83. kez de podyumda yer aldı.

Sadece 1 puan kaldı

Dünya Supersport Şampiyonası’nın genel klasmanında Lucas Mahias, liderliğini devam ettiriyor. Ancak yüksek formuyla Sofuoğlu Mahias’a yaklaşmış durumda. Milli pilot, 121 puanlı rakibini 120 puanla takip ediyor. Üçüncü sırada ise Sheridan Morais yer alıyor.