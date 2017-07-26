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Kenan Sofuoğlu’ndan ‘Altın elbiseli adam’ paylaşımı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden ‘Altın elbiseli adam’ olarak bilinen Barkın Bayoğlu için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kenan Sofuoğlundan Altın elbiseli adam paylaşımı

26 Temmuz 2017 15:53

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dün gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden Barkın Bayoğlu için instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Sofuoğlu, ‘Altın elbiseli adam’ olarak bilinen Bayoğlu’nun bugün düzenlenecek cenaze törenine bazı testler yapmak üzere İtalya’da bulunduğundan dolayı katılamayacağını bildirdi. Sofuoğlu, sosyal medya hesabından şu satırları paylaştı: “Bugün ekibim ile İtalya’da yapmakta olduğumuz testlerden ötürü Barkın abinin cenaze törenine katılamayacağım. Kendisine Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum”.

Bayoğlu’nun cenazesi Çengelköy Mezarlığı içindeki Kerem Aydınlar Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra Çengelköy Mezarlığı’na defnedilecek. 

Etiketler: Altın Elbiseli Adam, kenan sofuoğlu


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