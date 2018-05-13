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Kenan Sofuoğlu’ndan muhteşem veda

Türk spor tarihinin en önemli isimlerinden Kenan Sofuoğlu, başarılarla dolu kariyerine nokta koydu. 20 yıllık kariyerinde 5 Dünya Şampiyonluğu bulunan Sofuoğlu’nu motosiklet dünyası muhteşem bir veda ile uğurladı.

Kenan Sofuoğlundan muhteşem veda

13 Mayıs 2018 15:45

Türkiye’nin yetiştirdiği en başarılı motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, pistlere veda etti. Dünya Supersport Şampiyonası’nın 5. ayağı olan İtalya Grand Prix’inde kısa bir sürüş gerçekleştiren Red Bull sporcusu Sofuoğlu tribünleri selamladı ve binlerce taraftar tarafından ayakta alkışlandı. 

2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 olmak üzere toplamda 5 dünya şampiyonluğu bulunan Kenan Sofuoğlu, yaşadığı ciddi sakatlıklara karşın geçtiğimiz yılı ikinci sırada tamamladı. 33 yaşındaki sporcu, bu sene de sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix’inde geçirdiği kazanın ardından son yarışı olan İtalya Grand Prix’ine kadar bir daha yarışamadı.

"Birbirinden yetenekli sporcularım var" 

Dünya Supersport Şampiyonası’nın efsanevi pilotu Sofuoğlu, kariyeri boyunca 125 yarışa çıktı ve 85 kez podyum gördü. Sofuoğlu, bu yarışlarda 43 kez ilk sırayı elde etti. Son yıllarda kendini genç sporcular yetiştirmeye adayan Kenan Sofuoğlu, “Birbirinden yetenekli sporcularım var. Hepsi Dünya Şampiyonaları’nda çok iyi takımlarla çok iyi imzalar attılar. Hepsi gelecek vadeden sporcular. Toprak Razgatlıoğlu ile hedefim Superbike’ta dünya şampiyonluğu. Can ve Deniz Öncü kardeşler de henüz 14 yaşındalar, onları da MotoGP’ye hazırlıyorum. 5 farklı Dünya şampiyonası var. İlerleyen yıllarda her kategoride Türk şampiyon çıkartmak istiyorum” dedi.

Türk taraftarlar yalnız bırakmadı 

Yarıştan bir gün önce hem takımı hem de motosiklet dünyası İtalya’nın Imola Pisti’nde Kenan Sofuoğlu için muhteşem bir veda organizasyonu düzenledi. Törende başarılı sporcunun kariyerinin en iyi anları gösterildi ve motosiklet dünyasının en önemli isimleri Sofuoğlu ile olan anılarını paylaştı. Sofuoğlu’nu İtalya’da öğrencileri Toprak Razgatlıoğlu, genç ikiz pilotlar Can-Deniz Öncü ve çok sayıda Türk taraftar yalnız bırakmadı. Hayranları, Sofuoğlu’nun da fotoğrafının yer aldığı ve “Kenan Sofuoğlu, Güle Güle Efsane 1998-2018” yazılı tişörtler giydi.  

 

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