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Kenan Sofuoğlu'ndan üst üste üçüncü zafer

Dünya Supersport Şampiyonası Almanya Laustzring yarışında Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, damalı bayrağı ilk sırada gördü. İngiltere ve İtalya’dan sonra Almanya’da da kazanan Sofuoğlu üst üste üçüncü, toplamda ise bu sezonki beşinci galibiyetini almayı başardı ve genel klasmanda 171 puanla liderliğini sürdürdü.

Kenan Sofuoğlundan üst üste üçüncü zafer

18 Eylül 2016 14:06

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun dokuzuncu yarışını birinci sırada tamamladı. 4 bin 255 km. uzunluğundaki pistte Kawasaki Pucetti takımı sürücüsü Kenan Sofuoğlu, baştan sona üstün götürdüğü yarışta rakiplerine şans tanımadı ve damalı bayrağı birinci sırada gördü. Bu sonuçla 25 puanın sahibi olan Kenan Sofuoğlu, genel klasmanda 171 puanla liderliğini sürdürdü. bin 757 saniye farkla bitirdiği yarış Sofuoğlu’nun kariyerindeki kazandığı 37. yarış oldu. Sofuoğlu’nun ardından Finlandiyalı Niki Tuuli ikinci olurken, Fransız Jules Cluzel ise üçüncülüğü elde etti.

Genel klasmanda 171 puanla ilk sırada bulunan Kenan Sofuoğlu’nu takım arkadaşı Randy Krummenacher 118 puanla takip ederken, üçüncü sırada 105 puanla Patrik Jacobsen yer alıyor.
Dünya Supersport Şampiyonası’nda sekiz yarış geride kalırken, Kenan Sofuoğlu bu sezon beş kez kürsünün en üstünde yer aldı. Avustralya’daki ilk yarışta şanssız şekilde lastiği patladığı için yarış dışı kalan Sofuoğlu, Tayland’da ise ikinci sırayı elde etti. İspanya’da zafere ulaşan Kenan Sofuoğlu, Hollanda’da ise üçüncülüğün sahibi oldu. İtalya’da damalı bayrağı ilk sırada gören Kenan Sofuoğlu, Malezya’da ise altıncı sırada yer almıştı. Başarılı sporcu, İngiltere ve İtalya’da üst üste iki zafer alarak Almanya’daki yarışa gelmişti.
Dünya Supersport Şampiyonası’nın onuncu yarışı 30 Eylül 2016 tarihinde Fransa’da gerçekleşecek. 

Etiketler: almanya, Dünya Supersport Şampiyonası, kenan sofuoğlu, Laustzring, red bull


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