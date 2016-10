Taşdelen Atlı Spor Kulübü Müdürü Rüya Kenar yaptığı açıklamada Atlı Spor Kulübü, Çekmeköy’de faaliyete başladıklarını bildirdi. Kenar, “Toplam 20 dönüm arazi üzerine kurulmuş, 200 dönüm orman içinde arazi binişi yapılabilen, restorant-cafe kısmından at binişini izleyebileceğiniz sabah kahvaltısı ve zengin menüsünden tadabileceğiniz 200 kişilik alanı ile hizmete girdi” dedi.

Tesislerde toplam Pony ve At olmak üzere biniş için 27 hayvan bulunduğunu belirten Kenar, “1’e bir özel eğitimleri alanında profesyonel hocalar tarafından verilmektedir. Eğitim sırasında velilerimiz için en güzel imkânlar sunulmuştur. Cafe ve Restoran bölümümüzde, teras bölümümüzde ve ayrıca doğa ile iç içe sunulan imkânlarımızdan faydalanabilir. Kapalı ve açık menglerin dışında arazi binişi, doğa gezisi ve doğa biniş imkânlarımızda mevcuttur. Pazartesi günleri kapalı olan tesisimiz haftanın diğer günleri 9.00-20.00 arası hizmet vermektedir. At yetiştiricisi, at psikolojisini bilmesi ve doğduğu günden başlayarak tayı uygun bakıma alması en önemli konudur. Birçok at yetiştiricisi ata âşıktır ve doğal olarak doğru olanı yapar. Bununla beraber az bakımla uzun süre atları boş bırakarak hata yapan yetiştiriciler de azda olsa vardır. Böyle atlar doğayla büyürler ve insana yabancılaşırlar, daha sonra atın eğitimi sırasında birçok zorluğun ortaya çıkmasına neden olurlar. Bizler tesisimizde seyislerimiz ile birlikte en doğru bakımı uyguladığımıza inanıyoruz. Atların bakımı ve daha sağlıklı bir hale getirilmesi için at bakım alanlarımız ahşap olarak dizayn edilmiştir” diye konuştu.

Gelişen teknolojiyle birlikte kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında ilk sırayı nalbantlığın almaya başladığını dile getiren Kenar, “Bir dönemin en popüler mesleklerinden biri olan nalbantlığa olan talebin düşmesiyle birlikte Nalbant ustalarının sayısı da parmakla sayılacak kadar azaldı. Nalbantların değerini iyice yitiren mesleğini nasırlı elleriyle ayakta tutmaya çalışıyor. Kaybolmaya yüz tutmuş Nalbantlık mesleği Taşdelen Binicilik kulübünde ustalar tarafından icra ediliyor. Taşdelen binicilik kulübü ayrıca savaş filmlerinin eğitimine de destek sağlıyor. Diriliş Ertuğrul Filminin oyuncuları tesislerde film öncesi eğitim yaparak filme hazırlanıyor” şeklinde konuştu.