Kendi düğünlerini görmediler

Eskişehir’de yaşayan görme engelli Celal Yıldıran, eşini kaybetmesinden dolayı kendisi gibi görme engelli eski okul arkadaşı Sebahat Kartal ile 40 yıl sonra bir arkadaşı aracılığıyla tekrar tanıştı. Birbirleriyle konuşmaya başlayan çift, evlenmeye karar verdi. Sebahat Kartal’ın arkadaşlarının nikah tarihine yetişememeleri sebebiyle erken yapılan düğünde, görme engelli çift ve yakınları gönüllerince eğlendi.

Görme engelli Celal Yıldıran, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu, her engellinin böyle mutlu olmasını temenni ettiğini söyledi. Görme Engelliler İlkokulunda beraber okuduklarını ve 40 yıl sonra bir programda tekrar bir araya geldiklerini belirten Yıldıran, “Biz Sebahat ile okul arkadaşıydık. Gel zaman git zaman 40 sene sonra tekrar bir arkadaşım vasıtasıyla, bizim derneğin iftar programına gelmişlerdi. Orada tekrar tanıştık. Benim ailem vefat ettiği için, o arada başsağlığı diledi bana. Tekrar geçmişi konuşurken, Sebahat ile samimiyetimizi ileriyi sürdürdük ve bu seviyeye geldik. Mutlu bir yuva kurmak amacıyla evlendik. Evlilik teklifini şöyle yaptım. İlk başta kendine engelli kişi ile mi evlenirsin, yoksa normal kişiyle mi? diye sordum. Sebahat da “Ben asla görenle evlenmem. Olursa görmeyen ile evlenirim. Duygularım var' dedi” diye anlattı.



“Bu zaman kadar istediğim gibi birisi olmadığından dolayı evliliğe sıcak bakmadım”



Bugüne kadar evlenmeyen Sebahat Kartal ise karar vermekte zorlanmadığını belirterek, "Kendim gibi bir arkadaşımdı. Bir de ilkokuldan tanıyordum. Mutluyum, sevinçliyim. Arkadaşlarım geldiği için, ailem benimle birlikte olduğu için çok mutluyum. Ailem destekledi. Kırsal kesimde yaşadığım için, bu zamana kadar istediğim gibi birisi olmadığından dolayı evliliğe sıcak bakmadım. Celal beni isteyince ben de değerlendirdim” ifadelerini kullandı.



6 yıl önce annesi vefat etmesine rağmen, babasının aldığı evlilik kararına saygı duyduğunu onun için de iyi olacağını düşündüğünü dile getiren Celal Yıldıran’ın küçük oğlu Murat Yıldıran, “Annem yaklaşık 6 yıl önce vefat etti. Saygı duydum kararına. Zaten kararım onun evlenmesi yönündeydi. İyi oldu babam için de bir ses oldu. Biz olmadığımız zaman evde tek başınaydı. Mutluyuz o yüzden. Bir de engelli olduğu için bu zorluk iki katına çıkıyor. Bu babamın kendi aldığı bir karar. Bunda da saygım sonsuz. Ben babama nasıl davranıyorsam, ona da aynı şekilde davranacağım. Aynı şekilde hürmetimi göstereceğim, saygımı eksik etmeyeceğim” şeklinde konuştu.



Resmi nikah tarihlerinin 3 Ağustos’ta olduğunu vurgulayan oğul Yıldıran, “Düğünü erken yapmamızın sebebi, Sebahat hanımın arkadaşlarının nikah tarihinde işlerinin olması. O yüzden düğünü, nikah tarihinden önce yaptık” dedi.



Öte yandan Celal Yıldıran ve Sebahat Kartal’ın Eskişehir’den ve şehir dışından gelen görme engelli arkadaşları da mutluluklarına ortak oldu.

Çağatay Gür - Mustafa Köken