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Kendi ekmeğini üreten üniversite israfın önüne geçti

Hitit Üniversitesi, Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı Ekmek Üretim Bölümü’yle üniversite kendi ekmeğini üretmeye başladı.

Kendi ekmeğini üreten üniversite israfın önüne geçti

22 Aralık 2016 11:23
Kendi ekmeğini üreten üniversite israfın önüne geçti - Tıkla İzle

Hijyenik koşullarda üretilen tam buğday, beyaz ekmekler ambalajlı olarak personel ve öğrenci yemekhanelerinde tüketime sunuluyor.  Günlük ekmek ihtiyacını tespit ederek planlı bir ekmek üretimi gerçekleştiren Hitit Üniversitesi bu sayede ekmek israfının önüne geçti.

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy, 2013 yılında Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı Ekmek Üretim Bölümü’yle üniversite kendi ekmeğini üretmeye başladığını söyledi.
Amaçlarının öncelikli olarak üniversite personeli ve öğrencilerin sağlıklı koşullarda üretilmiş, besleyici değeri yüksek ve kaliteli hammadde ile proses edilmiş gıda kodeksine, ekmek ve ekmek çeşitleri tebliğine uygun koşullarda üretilen ekmek tüketimini sağlamak olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy, 2013 yılında başlayan serüvenin ilk gün ki gibi kaliteden taviz vermeden devam ettiğini söyledi.
Ekmek üretimi yanı sıra Çorum’da bir Ar-Ge merkezini oluşturmanın da hedefleri arasında yer aldığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Türksoy, “Bu hedefimize de ulaştık. Ekmek üretimimizin duyulması ile birlikte ilimizde faaliyet gösteren fırınlar her konuda bizimle iletişime geçerek görüş alışverişinde bulunuyor. Aynı zamanda alanında uzman personellerle çalışıyoruz” dedi.

“10 bin ekmek üretme kapasitesine sahibiz”
Günlük 10 bin adet ekmek üretimi kapasitesine sahip olduklarını açıklayan Türksoy, “Üretim kapasitemizin altında üretim yapmamıza rağmen geleceğe yatırım yaptık. Ekmek üretimi bazında farklı olarak aldığımız hammaddeler burada düzenli olarak analize tabi tutuluyor. Bilimsel değerleri sürekli gözlem altında tutuluyor. Elde etitğimiz ürünlerin de stabil bir kalitede olmasına dikkat ediyoruz. Normal ekmek ve tam tahıllı olmak üzere iki çeşik ekmek üretimi yapıyoruz. Öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin tüketimine sunuyoruz” dedi.

“Ekmek israfı yüzünden her yıl 1.5 milyar lira çöpe atılıyor”
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin geçtiğimiz yıllarda ekmek israfı ile ilgili ülke genelinde bir çalışma yaptığını hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy, “Toplam ekmek üretim değerli ve israf edilen ekmek miktarları gözlendiğinde günde 6 milyon ekmeğin israf edildiği ortaya çıktı. Buda ekonomik olarak her yıl 1.5 milyar liranın hergün çöpe atılması demekti. Başbakanlık genelgesi kapsamında ülkedeki tüm kamu kurumları, üniversiteler başta olmak üzere ekmek israfını önlemeye yönelik faaliyet listeleri istendi. Bizde bu sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalıştık” diye konuştu.

“Ekmek israfını yüzde 100 önledik”
Üniversitenin kendi ekmeğini üretmesiyle birlikte ekmek israfının da yüzde 100 önüne geçildiğini anlatan Türksoy, şunları kaydetti;  “Öncelikli olarak 2014 yılında faaliyete başladıktan sonra ertesi yıl yaptığımız istatiksel değerlendirmeler sonucunda sadece kendi ekmeğimizi üreterek yüzde 25’lik bir tasarruf sağladığımız ortaya çıktı. Çünkü öncesinde ekmekler bütün olarak dışardan temin ediliyor dilimleniyor ve b şekilde sofralara servis ediliyordu. Hijyenik açısından da bu uygun değildi. Hijyenik açısından da bu çok uygun değildi. Açık hava ile temas ettiği için ekmeklerin bayatlama süresi daha da hızlanıyordu. Gün sonunda artan ekmeklerin hjyenik koşullarda saklanması ayrı bir problemdi. Bu koşullarda bile kendi ekmeğimizde yüzde 25 oranında tasarruf sağladık. 2015-2016 yıllarında baktığımızda ise tasarruf oranı yüzde 100’e çıktı.

Üretim tüketim istatiskleri bazında günlek ekmek ihtiyacımızı belirledik. Bu ihtiyacın çok üzerinde veya altında kalacak şekilde olmayan bir değer üretimine başladık. Hafta içerisinde gün sonunda yenmeden kalan ambalajlı ekmekler öncelikli olarak ertesi gün tüketime sunuldu. Hafta sonunda kalan ekmekler ise herbir birimin kendi bünyesinde uygun koşullarda kurutulmak suretiyle galeta ununa işlendi. Yemekhanelerimize üretilen ve içerisine galeta unu konulan ürünlerin tamamı da kendi bayat ekmeklerimizden elde ettiğimiz galeta unları kullanılmak suretiyle ekmeği israf etmeden yüzde 100’lük israfı engellemiş olduk”  

Etiketler: Hitit Üniversitesi, Seçil Türksoy


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