Kendi epilepsi hastası, eşi beyin kanseri aile yardım bekliyor

Esenyurt Kıraç’ta yaşayan maddi sıkıntıları ve sağlık sorunları olan bir çocuklu Atilla Ve Gülcan Acar çifti maddi imkansızlıklardan dolayı 2 aydır ev kiralarını ödeyemiyor. Beyin kanseri olan Anne Gülcan Acar 2’nci kez ameliyat olacakken, baba Atilla Acar küçük çocuğu ile birlikte kiralarını ödeyemedikleri için evden atılmakla karşı karşıya. Eşinin beyin kanseri olması nedeniyle evde çocuğuna bakmak zorunda olan ve epilepsi hastası olduğu için çalışamayan Baba Acar, yardımseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyor. Çocukları da hasta olan aile çocuklarını su ve ekmekle besliyor.

"Herkes çocuğunu sıcak çorbayla büyütürken ben burada su ve ekmek veriyorum"

Belediyeden aldıkları yardımla geçimlerini sağlamaya çalışan ve 2 aydır kiralarını ödeyemedikleri için ev sahipleri tarafından evden çıkarılmak istenen baba Acar, eşinin beyin kanseri olduğunu ve ikinci kez ameliyat olacağını söyleyerek, “Bakırköy’de ameliyat olacak. Çalışamıyorum 1 tane çocuğum var. Evimde ekmek yok çocuğuma ekmek vereyim. Çocuğumda hasta bende sara hastasıyım çalışamıyorum. Gelirim yok çok zor durumdayım. Belediyeden verilen kartla geçimimi sağlıyorum. Başka bir gelirimiz yok çalışamıyorum. Çok zor durumdayız. Herkes çocuğunu sıcak çorbayla büyütürken ben burada su ve ekmek veriyorum. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, yardımsever insanlara sesleniyorum. Lütfen biz el uzatın, yardım edin. Çok zor durumdayız. 2 aydır kira vermedik ev sahibi bizi dışarıya atacak. Nereye sığınacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Yarın eşim ameliyat olacak. Yüzde 85 riskli, 2 senede bir ameliyat olacak. Kötü huylu olduğu için tümör tekrarlanıyor.“ diye konuştu.

Alper Korkmaz