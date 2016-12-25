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Kendi kanınızla cildinizi yenileyin

Uzmanlar, kişinin kendi kanıyla yapılan PRP uygulamasıyla cilt yenilemenin mümkün olduğunu söyledi.

Kendi kanınızla cildinizi yenileyin

25 Aralık 2016 10:17

Kişide mevcut yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmak için yeniden yüz inşası ya da herkesin bildiği adıyla yüz gençleştirme işlemlerinin yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Mesut Özcan, günümüzde cerrahi ve çok yeni alternatifler sayesinde estetik çözümler üretilebildiğine dikkat çekti. Kırışıklık, akne izleri, cilt yenileme, ciltte sarkma ve saç dökülmesi gibi sıkıntıların tedavisinde uygulanan yöntemlerden biri olan PRP hakkında bilgi veren Özcan, “Platelet rich plasma (PRP), trombositten zenginleştirilmiş plazma uygulamasına verilen addır. Trombositler, kanın pıhtılaşmasında ve hasarlı damarlarla, dokuların onarılmasında görevli olan büyüme faktörlerini içeren hücrelerdir. PRP uygulaması ile hedef bölgeye, çok sayıda trombosit ve içeriğindeki büyüme faktörleri taşınmış olur” dedi.

PRP yönteminin en büyük avantajının yabancı maddelerin değil, insanların kendi kanının kullanılması olduğunu belirten Prof. Dr. Mesut Özcan, “Hastadan alınan kan özel bir işlemden geçirilir. Bu işlem ile kanın, trombosit açısından zengin kısmı elde edilir. Ciltte problemli olarak görülen bölgeye kanın bu kısmı enjekte edilerek mezoterapi şeklinde uygulanabildiği gibi; cilt yenileme stimülatörü olan epiroller, dermaroller ve dermapen uygulamalarında da PRP kombine edilerek kullanılabilir. Sıvı içinde yoğun olarak bulunan trombositlerin içerdiği büyüme faktörleri, uygulama yapılan alanda kollojen üretimi ve yeni kılcal damarların oluşmasını uyarır. Cildin kendini hızla yenilemesini sağlar” diye konuştu. 

Abdullah Çibir
 

Etiketler: cilt yenileme, kan


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