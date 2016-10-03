Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Beyören Mahallesinde yaşayan Rahim Demirbaş’ı tüm Türkiye ‘Bozkır’ın ortasında bir deli’ olarak tanıdı. Oynadığı reklam filmlerinde azmi ile herkese örnek olan Rahim Demirbaş, 1998 yılında orman oluşturmaya karar verdiği günden bu yana doğaya 32 bin adet ağaç kazandırdı. Emekli Matematik Öğretmen’i Rahim Demirbaş çok çalışarak sahibi olduğu bir dershane ile altı çocuğuna aldığı altı adet evini de satarak hayalindeki ormanı oluşturdu. Bölgede ‘Orman Dede’ olarak tanınan Demirbaş, şimdilerde ise borçları nedeniyle ormanı satılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

“Öğrenciler ‘hocam biz bunu öderiz’ diyorlar”

Dershanesini FETÖ ile rekabet edemediği için kapattığını ifade eden Rahim Demirbaş, “Soruları çalıp başarılı gösteriyorlardı. Hayır hasenet toplayıp ablalar ve ağabeyleri ile çalışma yürütüyorlardı. Böyle olunca gariban Rahim ne yapabilir. Dayanamadık ve 2013 yılında dershanemi kapattım. Fakat dershaneden sigorta borcum olduğu için sıkıntı yaşıyorum. Gerçi öğrenciler ‘Hocam biz bunu öderiz’ diyorlar ama şimdilik yaşantımıza devam ediyoruz. Allah’ım bu günden geri koymasın. Eşim dostum oldu ancak iyi gün dostlarımda kayboldu. Şu an yanımda gariban dostlarım var” dedi.

“Ağaçların arasında gömüldüğüm zaman daha mutlu olacağıma inanıyorum”

Çok çalışan bir insan olduğunu belirten Rahim Demirbaş, “Sahibi olduğum dershane ve altı adet evi sattım. Biraz daha mal varlığım olsaydı onları da satardım. Denize dayandık ama yüzmeyi bilmiyoruz. Şimdilik yaşayıp gidiyoruz. Bu bölgeye mezarımı da yaptırdım. Ne zaman öleceğimiz belli olmaz. Gün gelir bakarsınız çocuklarım ve torunlarım ‘Babamızın ya da dedemizin mezarını ziyaret edelim’ diyerek ormana gelecekler. Ağaçların arasında gömüldüğüm zaman daha mutlu olacağıma inanıyorum” diye konuştu.

“Tek gayem rol model olmaktı”

Ormanın verdiği oksijenden sadece burasının değil Afrika’daki insanların bile faydalandığını söyleyen Demirbaş, “500 dekarlık arazi aldım ve etrafını tellerle çevirdim. En çok sıkıntı suydu ve ben de suyu bulabilmek için 8 kilometrelik bir mesafeden borular çektirdim ama ilk zamanlar su olmadığı için hayvanlar ile getirdim. Bunca çabalarım boşa gitmedi. Tek gayem rol model olmaktı. Burayı merak eden çok insanlar geldi. Şu anda iki parça ormanımda tam 32 bin ağaç var” dedi.

Dershaneden kalan sigorta borcu nedeniyle zor günler geçiren Rahim Demirbaş, ormanın satılmaması için yetkililerden yardım bekliyor.

Özcan Saraç