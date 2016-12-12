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Kendi sahalarında oynamak için 170 kilometre yol gidiyorlar

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi takımı Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, kendi sahasında oynayacağı maçlar için 2 saat yol kat ediyor.


12 Aralık 2016 16:25

İç saha maçlarını Malatya’da oynamak yerine Hekimhan’a giderek ilçe halkıyla bütünleşmeyi tercih eden Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, deplasman takımı gibi Malatya’da hazırlanıp, ev sahibi olduğu maç için toplam gidiş ve dönüş 170 km yol kat ediyor.
44 Malatyaspor ile oynayacakları 3. hafta maçı öncesi kulübün Malatya’da bulunan lokalinde futbolcular, teknik heyet ve yönetim kahvaltıda bir araya gelerek sıcak bir atmosferde maç havasına girdi. Kahvaltının ardından Hekimhan’a giden 30 kişilik kafile doğal çim sahada sarı-kırmızılı rakibi 44 Malatyaspor’u ağırladı.
Gol düellosu şeklinde geçen maçı 5-4 kazanarak -5 derecede kendilerini izlemeye gelen Hekimhanlılar’a güzel bir galibiyet armağan eden eflatun-beyazlılar puanı 7’ye yükseltti.

"Bu takımı bu ilçenin bir sosyal aktivitesi”
Maç sonrası açıklamalarda bulunan takım antrenörü Ramazan Koçak, “İlçe belediye başkanımız, başkan yardımcılarımız ve Nadir başkanımız bize büyük bir sevgi ve destekle bağlılar. Biz de hem ilçemize hem de onların bu desteğine layık olmaya çalışıyoruz. Maçlarımızı Hekimhan merkezinde oynayarak, bu takımı bu ilçenin bir sosyal aktivitesi gibi görmesini amaçlıyoruz. 2 haftadır tribünler giderek doluyor. Hekimhan daha önce farklı isimlerle futbolda adını duyurmuş ve potansiyeli yüksek bir ilçemiz. Bu bayrağı sezon sonuna kadar en iyi şekilde taşıyıp, geçen yılki başarımızın üzerine çıkmak istiyoruz” dedi.

Mehmet Türel 

 


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