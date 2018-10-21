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Kendi yetiştirdiği zeytinleri hasat etti

Kendi yetiştirdiği zeytinleri hasat etti
Kendi yetiştirdiği zeytinleri hasat etti

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde hem tatil yapan hem de kendi yetiştirdiği zeytinleri hasat eden ünlü komedyen Ata Demirer, zeytinlerle çektiği bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

"Hedefim Sensin" isimli yeni filmiyle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan ünlü komedyen Ata Demirer, set yorgunluğunu Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde atıyor. Bozcaada'da hem tatil yapan hem de kendi yetiştirdiği zeytinliklerle ilgilenen Demirer, topladığı zeytinlerle çektirdiği bir pozunu 'Bakarsan bağ.. bir sene verir zeytin bir sene vermez derler ya.. yok öyle bir şey' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Ata Demirer'in fotoğrafının altına ünlü şarkıcı Ceylan Ertem de yorum yaptı. Fotoğrafa ‘Of gelsin çılgın kahvaltılar' yorumunu yazan Ertem'e Demirer'den de cevap gecikmedi. Demirer, Ertem'in yorumuna ‘Sade yağ, peynir ölcez çılgınlıktan' diye cevap verdi.

Ünlü komedyen, fotoğrafına yorum yapan ayranlarına cevap vermeyi de ihmal etmedi.  

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