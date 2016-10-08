Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kendilerine polis süsü verip, Iraklı öğrenciyi gasp ettiler

Kendilerine polis süsü verip, Iraklı öğrenciyi gasp ettiler

Elazığ’da ıraklı öğrenciyi, kendilerine polis süsü verip gasp eden 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


08 Ekim 2016 20:18

Olay, 5 gün önce merkez Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi’nde Yüksek Lisan öğrencisi Iraklı S.Y.R’nin evine kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli geldi. Şüpheliler, üniversite öğrencisinden 100 bin Irak Dinarı ve 430 lira Türk parası gasp edip evden ayrıldı.

Gaspa uğrayan şahsın durumu polis bildirmesi üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Kentte 4 gün boyuna titiz bir çalışma yapan polis, gasp suçunu işleyen şüphelilerin U.A, M.Y., M.K. olduğunu , onlarla bağlantılı A.K’yi tespit etti.
Düzenlenen operasyonla 4 şüphelide polis tarafından gözaltına alınırken yapılan aramada 28 bin Irak Dinarı ele geçirdi.

Şüpheliler kendilerine polis süsü vererek nitelikli yağma suçunu gerçekleştiren şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkan şüphelilerden U.A, M.Y., M.K.tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kamil Cankılıç
 

Etiketler: gasp


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!