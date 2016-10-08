Olay, 5 gün önce merkez Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi’nde Yüksek Lisan öğrencisi Iraklı S.Y.R’nin evine kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli geldi. Şüpheliler, üniversite öğrencisinden 100 bin Irak Dinarı ve 430 lira Türk parası gasp edip evden ayrıldı.

Gaspa uğrayan şahsın durumu polis bildirmesi üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Kentte 4 gün boyuna titiz bir çalışma yapan polis, gasp suçunu işleyen şüphelilerin U.A, M.Y., M.K. olduğunu , onlarla bağlantılı A.K’yi tespit etti.

Düzenlenen operasyonla 4 şüphelide polis tarafından gözaltına alınırken yapılan aramada 28 bin Irak Dinarı ele geçirdi.

Şüpheliler kendilerine polis süsü vererek nitelikli yağma suçunu gerçekleştiren şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkan şüphelilerden U.A, M.Y., M.K.tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamil Cankılıç

