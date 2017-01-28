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Kendilerini asker olarak tanıtıp para istediler

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde telefonda kendilerini asker olarak tanıtan dolandırıcılar esnaftan para istedi.

Kendilerini asker olarak tanıtıp para istediler

28 Ocak 2017 15:01
Kendilerini asker olarak tanıtıp para istediler - Tıkla İzle

İddiaya göre, ilçe merkezinde bulunan iş yerlerini Doğanşehir’de görev yapan ve sevilen bir rütbeli askerin adı ile tek tek arayan dolandırıcılar, sözde ilçede görev yapan iki askerin terhis olduğunu ancak memleketlerine dönecek paralarının olmadığını söyledi. İş yeri sahipleri telefonda komutan sandıkları kişiye yardım yapacakları taahhüdünde bulunurken, dolandırıcı ise bir süre sonra askerlerin iş yerine geleceğini söyleyip para verilmesini istedi. Esnaflar, bir süre sonra iş yerlerine gelen sivil şahsa sözü edilen parayı verdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerine asker selamı ile giren bereli şahıs esnafa kendisini komutanın gönderdiğini söyleyerek para istiyor. Görüntülerde ilk olarak bir markete giren dolandırıcı genç, market sahibinin birazdan parayı vereceğini söylemesi üzerine ‘Valizimi alıp geleceğim’ diyerek dışarı çıkıyor ve kayıplara karışıyor. Yine aynı dolandırıcı şahıs ilçede daha önce yine dolandırıcılar tarafından aranan bir eczaneye giriyor. Bu sırada eczacı kalfası bayan dışarıda askeri aracın olup olmadığını sorunca dolandırıcı aynı şekilde bir yalan uydurup kayıplara karışıyor.

Aynı olay ilçede birçok iş yerinde yaşanırken market sahibi Selami Ergen, ilk kez böylesi bir dolandırıcılık olayının ilçelerinde yaşandığını belirterek, “Askeriyenin, askerin, komutanların veya devletin diğer kurumlarının adına veya kişilere her ne suretle olursa olsun para istenmeyeceğinin bilinmesi gerekiyor. Kesinlikle bu tür şahıslara karşı para ödenmemesi lazım” diyerek herkesin duyarlı olmasın istedi.

Cahit Özçelik

 


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