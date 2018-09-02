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Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 3.5 ton balı gasp etti

Şanlıurfa’da 2 kişi yolda durdurdukları kamyonet sürücüsüne kendilerini polis olarak tanıtıp, araçta bulunan 3,5 ton balı gasp etti. Sahte polisler, vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polisler tarafından yakalandı.

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 3.5 ton balı gasp etti

02 Eylül 2018 15:45

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ağustos gecesi Şanlıurfa-Gaziantep yolu Akabe mevkisinde yaşandı. R.E. ve İ.Y., yolda durdurdukları kamyonet sürücüsüne kendilerini polis olarak tanıtıp, araçta bulunan 135 teneke içerisindeki 3,5 ton balı gasp etti. Durumun anlaşılması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların R.E. ve İ.Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılar, ‘nitelikli yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılarla birlikte ele geçirilen 3,5 ton bala ise sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.  

 

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