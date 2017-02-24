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Kendilerini uyaran iki genci bıçaklayan Suriyeliler yakalandı

Konya’da ücret vermeden tramvaya binmek isterken kendilerini uyaran iki kişiyi ağır yaralayan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Kendilerini uyaran iki genci bıçaklayan Suriyeliler yakalandı

24 Şubat 2017 07:36
Kendilerini uyaran iki genci bıçaklayan Suriyeliler yakalandı - Tıkla İzle

Olay, 18 Şubat Cumartesi gün saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan tramvay durağına gelen 17 yaşındaki F.O. ve 22 yaşındaki Oğuz K. gişelerden kart okutarak geçti.

KARIN BOŞLUĞUNDAN BIÇAKLANDI

Bu sırada F.O. ve Oğuz K. kart okutmadan tramvay durağına girmek isteyen Suriyeli iki kişiyi uyardı. Bunun üzerine Suriyeli şahıslar ile F.O. ve Oğuz K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.O. sırtından, Oğuz K. ise karın boşluğundan bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay sonrası yaralanan F.O. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Oğuz K. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınmıştı. 

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için detaylı çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri elde edilen deliller doğrultusunda olayın şüphelilerinin, M.H.K.(16) ve M.A.(15) olduklarını belirledi.

Şüpheliler polis ekipleri tarafından Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Çocuk Şubeye teslim edildi. 

Etiketler: Aydınlıkevler Mahallesi, Selçuk, Suriye


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