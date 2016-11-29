Samsun'da yaşayan 48 yaşındaki Emrullah Kaya vatani görevini komando olarak yerine getirdi. Askerliğinin büyük bir bölümünü dağlarda geçiren Kaya, dağlardaki doğal ortamdan etkilenerek kendisine askeri üsse de benzeyen bir kale yaptı. 750 metrekare alana sahip, ön cephe yüksekliği 35 metre olan kaleyi tek başına yaklaşık 5 ay gibi bir sürede yapan Emrullah Kaya, askerde aldığı hazzı yaptığı kalede tekrar yaşadığını söyledi. Kalenin her şeyini kendisinin tasarladığını ifade eden Kaya, kalenin duvar genişliğinin 70 santim olduğunu belirtti. Askerlikte çok güzel anılar yaşadığını belirten Kaya, askerlik dönemindeki komutanlarıyla hala görüşmeye devam ediyor. İnsanların merak ederek yaptığı kaleyi görmeye geldiğini söyleyen Kaya, bu nedenle insanların doğaya merakının daha da arttığını belirtti.

"Kartal yuvası gibi"

Askerliği çok sevdiğini söyleyen Emrullah Kaya, "Askerdeyken uçurum kenarlarında gezerdik. Dağların dibinde, çamların içinde yatardık. Onun için böyle yerlere sempatim var. Oradaki hazzı burada tekrar almış oluyorum. Burası bir kartal yuvası gibi. Kendi yerimiz. Ormana yakın son arsa. Manzarası güzel. Önü uçurum. Burayı kendi başıma yaptım. Her şeyini kendim tasarladım” dedi.

10 yıl inşaat ustalığı yaptığını belirten Kaya, “Ön tarafın yüksekliği 35 metre. Burada her şeyi doğal taş ve ahşap kullandım. Kalenin alanı 750 metrekare. Duvarların genişliği 70 santim. Çalışmadığım zamanlarda bile buraya 4-5 sefer geliyorum. İnsanlar merak edip burayı geziyorlar. Buraya gelen herkes 'kale oldu burası' diyor. Tabii bu da hoşumuza gidiyor. Buraya geldiğim de sanki yeniden doğmuş gibi oluyorum. Herkese doğal yaşamayı tavsiye ederim. Çocuklarım da burayı çok seviyor. Kalenin ucunda ahşaptan oturma yeri yaptım. Yukarı tarafa da bir bağ evi yapacağım" diye konuştu.

Kenan Akyüz

SAMSUN