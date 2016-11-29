Diğer
Kategoriler

Kendine kale yaptı

Askerliğini komando olarak yaptığı sırada yaşadığı doğal ortamdan esinlenen Emrullah Kaya, bir tepede kendisine ‘kale’ yaptı.

Kendine kale yaptı

29 Kasım 2016 09:19
Kendine kale yaptı - Tıkla İzle

Samsun'da yaşayan 48 yaşındaki Emrullah Kaya vatani görevini komando olarak yerine getirdi. Askerliğinin büyük bir bölümünü dağlarda geçiren Kaya, dağlardaki doğal ortamdan etkilenerek kendisine askeri üsse de benzeyen bir kale yaptı. 750 metrekare alana sahip, ön cephe yüksekliği 35 metre olan kaleyi tek başına yaklaşık 5 ay gibi bir sürede yapan Emrullah Kaya, askerde aldığı hazzı yaptığı kalede tekrar yaşadığını söyledi. Kalenin her şeyini kendisinin tasarladığını ifade eden Kaya, kalenin duvar genişliğinin 70 santim olduğunu belirtti. Askerlikte çok güzel anılar yaşadığını belirten Kaya, askerlik dönemindeki komutanlarıyla hala görüşmeye devam ediyor. İnsanların merak ederek yaptığı kaleyi görmeye geldiğini söyleyen Kaya, bu nedenle insanların doğaya merakının daha da arttığını belirtti.

"Kartal yuvası gibi"

Askerliği çok sevdiğini söyleyen Emrullah Kaya, "Askerdeyken uçurum kenarlarında gezerdik. Dağların dibinde, çamların içinde yatardık. Onun için böyle yerlere sempatim var. Oradaki hazzı burada tekrar almış oluyorum. Burası bir kartal yuvası gibi. Kendi yerimiz. Ormana yakın son arsa. Manzarası güzel. Önü uçurum. Burayı kendi başıma yaptım. Her şeyini kendim tasarladım” dedi. 

10 yıl inşaat ustalığı yaptığını belirten Kaya, “Ön tarafın yüksekliği 35 metre. Burada her şeyi doğal taş ve ahşap kullandım. Kalenin alanı 750 metrekare. Duvarların genişliği 70 santim. Çalışmadığım zamanlarda bile buraya 4-5 sefer geliyorum. İnsanlar merak edip burayı geziyorlar. Buraya gelen herkes 'kale oldu burası' diyor. Tabii bu da hoşumuza gidiyor. Buraya geldiğim de sanki yeniden doğmuş gibi oluyorum. Herkese doğal yaşamayı tavsiye ederim. Çocuklarım da burayı çok seviyor. Kalenin ucunda ahşaptan oturma yeri yaptım. Yukarı tarafa da bir bağ evi yapacağım" diye konuştu.  

Kenan Akyüz
SAMSUN


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç