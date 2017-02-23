Olay, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selin H. (26), adlı kadın, Dörtyol kavşağında yaya yolunda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, kendini Dörtyol alt geçidine attı. Düşmenin etkisiyle Selin H. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selin H.'yi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Selin H.’nin hayati tehlikesinin olduğunu öğrenildi. Polis olay ilgili soruşturma başlattı.

Süleyman Cenk İdaye