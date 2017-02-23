Diğer
Kategoriler

Kendini alt geçide atarak, intihara kalkıştı

Adana’da kendini köprüden alt geçide atarak intihara kalkışan kadın ağır yaralandı.

Kendini alt geçide atarak, intihara kalkıştı

23 Şubat 2017 00:23

Olay, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selin H. (26), adlı kadın, Dörtyol kavşağında yaya yolunda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, kendini Dörtyol alt geçidine attı. Düşmenin etkisiyle Selin H. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selin H.'yi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Selin H.’nin hayati tehlikesinin olduğunu öğrenildi. Polis olay ilgili soruşturma başlattı.

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!