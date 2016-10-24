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Kendini astığı çivi kopunca hayatı kurtuldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde intihar etmek isteyen 25 yaşındaki genç, kendini astığı çivi kırılınca ölümden döndü.


24 Ekim 2016 13:51

Olay 13.00 sıralarında İzmit Erenler Mahallesi Cemre Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen 25 yaşındaki Burhan V.S., intihar etmek istedi. Evde bulduğu bir iple odanın kapısındaki demire kendini asan 25 yaşındaki genç, çivinin kırılması sonucu yere düştü. Evdekilerin durumun farkına vararak haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Burhan V.S., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Gürcan Yılmaz

Etiketler: intihar girişimi, Kocaeli


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