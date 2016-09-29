Edinilen bilgiye göre, 23 Ekim tarihinde akşam saatlerinde kaza ihbarına giden ekipler, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde müstakil bir binanın bahçe duvarına çarpmış halde bulunan 38 BM 868 plakalı otomobil içerisinde av tüfeği ile vurulmuş cesetle karşılaşmıştı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hayatını kaybedenin 32 yaşındaki A.A. olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren dedektifler, olaydan 1 ay önce maktul A. A. ile S. A. arasında bıçaklama olayı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine S.A. (24) yapılan çalışmalar sonucu İncesu İlçesi’nde suç aleti ile birlikte yakalandı. Ayrıca olayda bulunduğu tespit edilen K.A. (26) da yakalanarak gözaltına alınırken, U.P.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Turan Bulut