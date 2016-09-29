Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kendini bıçaklayan adamı domdom kurşunu ile öldürdü

Kendini bıçaklayan adamı domdom kurşunu ile öldürdü

Kayseri’de kaza ihbarına giden polisin tüfekle vurulmuş cesetle karşılaştığı olay 6 gün sonra aydınlatıldı. Katil zanlısı S.A.'nın bir ay önce çıkan kavgada maktül A.A. tarafından bıçaklanarak yaralandığı ortaya çıktı.


29 Eylül 2016 16:49

Edinilen bilgiye göre, 23 Ekim tarihinde akşam saatlerinde kaza ihbarına giden ekipler, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde müstakil bir binanın bahçe duvarına çarpmış halde bulunan 38 BM 868 plakalı otomobil içerisinde av tüfeği ile vurulmuş cesetle karşılaşmıştı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hayatını kaybedenin 32 yaşındaki A.A. olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren dedektifler, olaydan 1 ay önce maktul A. A. ile S. A. arasında bıçaklama olayı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine S.A. (24) yapılan çalışmalar sonucu İncesu İlçesi’nde suç aleti ile birlikte yakalandı. Ayrıca olayda bulunduğu tespit edilen K.A. (26) da yakalanarak gözaltına alınırken, U.P.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Turan Bulut

Etiketler: bıçaklama, Kayseri


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!