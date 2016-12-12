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Kendini binanın çatısına astı, cesedi sabah fark edildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 32 yaşındaki adam, kendini 2 katlı bir binanın çatı katına asarak intihar etti. Sabaha kadar çatıdan sarkan cesedi vatandaşlar fark edip polise ihbar etti.

Kendini binanın çatısına astı, cesedi sabah fark edildi

12 Aralık 2016 11:54

Alanya'da dün gece saatlerinde iki katlı bir binanın bacasına kendini asan erkek cesedini, sabah yoldan geçen vatandaşlar fark etti. Saatlerce asılı kalan cesedi itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla indirdi. Olay, dün gece saatlerinde Güller Pınarı Mahallesi, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü yanında bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendini evin çatısında bulunan bacaya asarak intihar ettiği düşünülen 32 yaşındaki Mustafa Baykal’ın cesedini sabah saat 05.30 sıralarında yoldan geçenler fark etti. Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, ilk olarak asılı duran cesedin üzerini çarşafla örttü. Ardından ise itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla Baykal’ı asılı olduğu yerden indirdi.
İndirilen Mustafa Baykal’ın cesedi Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığı Morgu’na götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Rıza Yanık

Etiketler: antalya


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