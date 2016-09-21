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Kendini içeri kilitleyip evi yaktı

Adana’da evini yakıp, kendini içeriye kilitleyen bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı.

Kendini içeri kilitleyip evi yaktı

21 Eylül 2016 09:46

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 20.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi 2462 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Zülfikar G., oturduğu evin kapısını içeriden kilitleyip, salonu da ateşe verdi. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri, ambulans ve polis sevk edildi. Evin kapısını kırıp yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Zülfikar G.’yi mutfakta baygın bir şekilde buldu.

Dumandan etkilendiği belirlenen Zülfikar G.’ye, itfaiye ekipleri oksijen maskesi takarak müdahale etti. Daha sonra kendisine gelen Zülfikar G., olay yerine gelen ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden G.’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangında evin salon kısmı kullanılamaz hale geldi.


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