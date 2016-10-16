Gazaintep'in Şehit Kamil ilçesi Durak Mahallesi Pırlanta sitesinde kıstırılan ve bombalı eylemlerin planlayıcısı olduğu belirlenen Mehmet Kadir Cebair, evinde kıstırılmış, evi karşıdan gören özel harekat polisleri tarafından açılan ateş sonucu etkisiz hale getirilmişti. Ardından ise bir patlama meydana gelmişti. Olayda yaralanan olmazken, canlı bombanın eşi ve 2 çocuğu sağ olarak ele geçirilmişti. Evde inceleme başlatan polis, patlamaya neden olan düzenekle ilgili çalışma yürütüyor.

Polisin evdeki incelemeleri akşam saatlerine kadar sürdü.