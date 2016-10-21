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Kendini patlatan DAEŞ’li çuvalcıymış

Hücre evine yapılan operasyon sonucunda kendisini havaya uçuran DAEŞ’in sözde Gaziantep sorumlusu Mehmet Kadir Cebael’in, kentte esnafların yanında çuvalcı olarak çalıştığı ortaya çıktı. Kendisini patlatan şahsın alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

Kendini patlatan DAEŞli çuvalcıymış

21 Ekim 2016 15:14

Gaziantep’te geçtiğimiz pazar günü polis ekiplerinin operasyonu sırasında keskin nişancı tarafından vurulunca, eve tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirerek ölen DAEŞ’in sözde Gaziantep sorumlusu ’Ebu Hafs El Turki’ kod adlı Mehmet Kadir Cebael’in, kale esnaflarıyla çalıştığı ortaya çıktı. Gaziantep esnafı, haberi duyduklarında şaşırdıklarını belirterek, Mehmet Kadir’in 2 yıl önce yanlarında çalıştığını, babasının da bu işi yaptığını söylediler. Gaziantep esnafı terörist Mehmet Kadir Cebael’in alkol ve uyuşturucu kullandığını da iddia etti.


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