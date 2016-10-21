Gaziantep’te geçtiğimiz pazar günü polis ekiplerinin operasyonu sırasında keskin nişancı tarafından vurulunca, eve tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirerek ölen DAEŞ’in sözde Gaziantep sorumlusu ’Ebu Hafs El Turki’ kod adlı Mehmet Kadir Cebael’in, kale esnaflarıyla çalıştığı ortaya çıktı. Gaziantep esnafı, haberi duyduklarında şaşırdıklarını belirterek, Mehmet Kadir’in 2 yıl önce yanlarında çalıştığını, babasının da bu işi yaptığını söylediler. Gaziantep esnafı terörist Mehmet Kadir Cebael’in alkol ve uyuşturucu kullandığını da iddia etti.