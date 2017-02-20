Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde 19 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Eren Aslan, aynı Mahallede yaşayan sevgilisi ile evlenmek istedi. Ailesinin rızası olmamasına karşın sevgilisi ile Eren Aslan, 10 gün sözlü kaldı ve daha sonra baskılara dayanamayarak ayrıldı.

Ayrılık sonrası bunalıma girdiği ileri sürülen Eren Aslan, geçen 1 Şubat günü oturduğu sitenin önünde annesi Dilek Aslan'ı telefonla arayarak, "Beni affedin. Hakkınızı helal edin" dedikten sonra üzerine döktüğü yanıcı maddeyi çakmakla ateşe verdi. Alevler içinde kalan Eren Aslan’a ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. 112 sağlık ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Eren Aslan’da 3’ncü derece yanıklar tespit edildi. Aslan, bu sabah karşı 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eren Arslan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

İsa Akar