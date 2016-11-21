Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Valiliği’nin arkasında meydana geldi. Lise Caddesi üzerinde 25 yaşında olduğu öğrenilen bir kişi üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Yanmanın etkisiyle bağırarak koşmaya başlayan ve valiliğin arkasına kadar gelen şahsın imdadına vatandaşlar yetişti. Şahıs vatandaşların zamanında müdahalesiyle ölümden dönerken, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın kendini neden ateşe verdiği öğrenilemezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.