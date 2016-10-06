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Kendisi gibi Afgan uyruklu eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bu sabah Afgan uyruklu bir şahıs, kendisi gibi Afgan uyruklu olan dini nikahlı eşini yol ortasında kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Kendisi gibi Afgan uyruklu eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

06 Ekim 2016 09:18

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Atapark Kavşağı'nda bu sabah saat 08.30 sıralarında Afgan uyruklu Roshan Arab (20) isimli genç kadın, kaldırımda birlikte yürüdüğü dini nikahlı eşi Golmohommed Jamshid (27) tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arab, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Golmohommed Jamshid de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kıskançlık yüzünden işlendiği iddia edilen cinayetle ilgili inceleme sürüyor.


Ozan Köse

Etiketler: Afgan uyruklu, eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü, Golmohommed Jamshid, Roshan Arab


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