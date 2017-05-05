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Kendisi küçük, başarısı büyük

Diyarbakırlı 11 yaşındaki Muhamet Battal, 2 yıl önce başladığı kick boksta önemli başarılara imza attı. İki altın, iki de bronz madalya kazanan Battal, Antalya’da yapılan Avrupa şampiyonasında da birinci oldu.

Kendisi küçük, başarısı büyük

05 Mayıs 2017 13:49

 Diyarbakırlı 11 yaşındaki Muhamet Battal, iki yıllık spor geçmişine daha önce 2 altın ve2 bronz madalya sığdırmıştı. Minik şampiyon, Antalya’da yapılan Avrupa şampiyonasında da birinci oldu. Kick Boks sporuna izlediği macera filmlerinden etkilenerek, annesine “Beni kick boks sporuna kaydet” demesiyle başladığını ifade eden Ali Emiri Orta Okulu öğrencisi Muhammed Battal, hedefinin milli takım forması ile dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmak olduğunu söyledi.

Battal, uluslararası turnuvalarda madalyaları toplayıp, Diyarbakır’ı ve Türkiye’yi en iyi şekilde gururla temsil etmek istediğini belirtti. Battal, “Başarımın arkasında hocalarımın ve okulumun büyük desteği var. Kendilerinin sağladığı imkanlarla ve öz verili çalışmalarıyla ortaya şampiyonluklarım çıktı. Hocalarıma ve okuluma teşekkür ediyorum, benim gibi başarıyı yakalayabilecek bir çok arkadaşım var. Kentimiz de kick boks sporunu sürdüren sporculara yetkililerimiz, Valimiz, Belediye Başkanımız ve GHSİ Müdürümüz destek verdiği sürece Diyarbakır’dan daha çok şampiyon sporcu yetişecektir” dedi.

“Destek olmaya çalışıyoruz”

Muhammed’in eğitimine devam ettiği Diyarbakır Ali Emiri Orta Okulu Müdürü Murat Alpboğa ise, eğitim-öğretimin yanında sportif faaliyetlerin de önemli olduğunu belirterek, “Muhammet gibi nice çocuklarımız yetenekli gelecek vaat eden çocuklarımız var. Elimizden geldiği kadar çocuklarımızın başarılı olması için bizlerde destek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu. 

Mehmet Çakan
 


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