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Kendisi küçük yüreği büyük

Saruhanlı Neval Yaralı İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Benide Ece Tokmakçı, biriktirdiği okul harçlıklarını LÖSEV'e bağışladı. LÖSEV'den aldığı rozetleri de arkadaşlarına dağıttı.

Kendisi küçük yüreği büyük

22 Aralık 2016 08:23

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Benide Ece Tokmakçı'nın hazırladığı sosyal sorumluluk projesi binlerce öğrenciye örnek oldu. Saruhanlı Neval Yaralı İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Benide Ece Tokmakçı isimli öğrenci, televizyonda gördüğü LÖSEV kampanyalarından etkilenerek, bir sosyal sorumluluk projesi hazırladı. Lösemili çocuklar için ne yapması gerektiği hakkında ailesinden bilgi alan Ece, onların da önerisiyle okul harçlıklarından arttırdığı parayı bir kumbarada biriktirdi. Ailesinin yardımıyla LÖSEV'le iletişime geçen Ece biriktirdiği okul harçlıklarını LÖSEV'e bağışladı. Aynı zamanda sınıf temsilcisi olan Ece, okul müdürü ve velilerin de katıldığı etkinlikte LÖSEV'den aldığı rozatleri arkadaşlarına dağıttı.

Okul müdürü Abdurrahman Kibar yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın bu yaşta bu bilinçte olması bizi gururlandırdı. Ece'yi tebrik ediyorum ve bu bilinci arkadaşlarına da aşılamasını istiyorum. Bunlar çok güzel şeyler. Ece'ye okulumuz adına bir başarı belgesi hazırlayacağız ve diğer öğrencilere de örnek olmasını sağlayacağız" dedi. 

Adem Şahin


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