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Kendisi öldü, nişanlısı yaralandı

İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina gece kulübüne yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesine devam ediliyor.

Kendisi öldü, nişanlısı yaralandı

02 Ocak 2017 09:48

Dün itibariyle hayatını kaybeden 39 kişiden 38'nin kimlik ve uyrukları belirlendi. 1 kişinin ise kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Güvenlik yetkililerine göre olaydan sonra meydana gelen kargaşa sebebiyle mağdurların kimlikleri üzerinde bulunamadığı için kimliklerin tespiti zaman aldı. Kayıp yakınları başvurduğu konsoloslukların yardımıyla hastane ve Adli Tıp Kurumu'ndaki kimliksiz cesetleri ve hastanelerdeki yaralıları teşhis etti.

Nişanlısıyla birlikte vuruldu

Kimliği tespit edilenlerden biri de Lübnanlı 25 yaşındaki Elias Wardini... Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir spor okulundan geçen yıl mezun olmuş. Beyrut'ta bir fitness kulübünde eğitmen olarak çalışan Wardini, terör saldırısı sırasında nişanlısı Melisa Papalurdu ile Reina'daydı.

Denize atlamış

Kız kardeşi Mirna Wardini Lübnan'ın MTV kanalına yaptığı açıklamada 'Kendini boğazın sularına atmış ama kurtulamamış' diye konuştu. Wardini'nin nişanlısı Melisa Papalurdu ise saldırıdan yaralı kurtuldu ve tedavi altına alındı.

Nişanlısı yaralı

Yılbaşı tatili için İstanbul'da olduğu öğrenilen Wardini'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Konsolosluk aracılığıyla da ailesine bilgi verildi. Nişanlısı Melisa'nın tedavisi ise devam ediyor. Ailesinin bugün cenazeyi teslim alması bekleniyor. Saldırıda 3 Lübnan vatandaşı hayatını kaybetmiş 3'ü de yaralanmıştı. 

Musa Kesler  - Milliyet gazetesi


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